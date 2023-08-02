Полицейского в Семее осудили на 6 лет по делу о гибели Елдоса Калиева от пыток во время январских событий

2 августа в уголовном суде №2 города Семей оглашен приговор оперативному уполномоченному отдела криминальной полиции управления полиции Семея Айдыну Азанбаеву по делу о гибели Елдоса Калиева в ИВС от пыток во время январских событий. Он осужден на 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Также суд обязал выплатить компенсацию в 9 млн тенге пострадавшей стороне.

Житель Семея Елдос Калиев – один из шестерых погибших от пыток во время январских событий, официально признанных властями. 26-летнего жителя Семея Елдоса Калиева задержали 10 января, когда он возвращался домой с празднования дня рождения дочери одного из друзей. О задержании брата Айдос Калиев узнал 11 января. В УВД ему сообщили, что «при обыске нашли дубинку и гранату», сообщив, что он погиб, когда оказывал сопротивление. Но, по словам брата и друга, все его тело было в гематомах, нос и ребра были сломаны, пальцы рук и ног были исколоты.

15 июня суд №2 города Семей признал виновными двух сотрудников полиции Арайлым Акылбекову и Кайрата Ануарбекова, обвиняемых в «халатности» по делу о смерти Елдоса Калиева. Они приговорены к трем годам ограничения свободы.

Также в Семее проходит суд по делу о гибели Жандоса Жотабаева во время январских событий. На скамье подсудимых – два сотрудника центрального управления полиции Алишер Канакынов и Ерсултан Агзамов. Их обвиняют в пытках. 36-летнего Жандоса Жотабаева задержали 6 января за участие в митинге и держали в центральном отделении полиции два дня, после чего перевели в изолятор временного содержания. 17 января сотрудники ИВС вызвали скорую помощь и сообщили о смерти Жотабаева. По словам его брата – Ердоса Жотабаева, когда производили вскрытие, тело было посиневшим. Было заключено, что у него сломано 11 ребер, а также был плеврит. 21 июня по этому делу суд № 2 города Семея приговорил фельдшера Гульмиру Толеубекову к одному году лишения свободы. Ее обвинили в «невыполнении или ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей». Она работала в изоляторе временного содержания, где погиб Жандос Жотабаев.

20 июля Талдыкорганский суд также признал виновными двух сотрудников КНБ по делу о гибели жителя города Алмаса Мукашева от пыток во время январских событий.

7 июня суд в Алматы вынес приговор семерым полицейским, обвиняемым в гибели Жасулана Анафияева от пыток во время январских событий. Они получили от 5 до 10 лет лишения свободы.