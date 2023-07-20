Сотрудника КНБ признали виновными в гибели жителя Талдыкоргана от пыток во время январских событий

Еще один признан виновным в недонесении о преступлении
Талдыкорганский суд признал виновными двух сотрудников КНБ по делу о гибели жителя города Алмаса Мукашева от пыток во время январских событий, сообщает «Радио Азаттык».
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