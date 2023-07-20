Еще один признан виновным в недонесении о преступлении
Сотрудника КНБ признали виновными в гибели жителя Талдыкоргана от пыток во время январских событий
Фото "Радио Азаттык"

Талдыкорганский суд признал виновными двух сотрудников КНБ по делу о гибели жителя города Алмаса Мукашева от пыток во время январских событий, сообщает «Радио Азаттык».

По словам адвоката потерпевшей стороны, один из сотрудников КНБ Анет Байтурсынов осужден на 10 лет по обвинению в пытках и убийстве Мукашева. Другого сотрудника комитета Андрея Сорокина приговорили к 4 годам ограничения свободы за недонесение, он будет находиться под пробационным контролем. Прокурор запрашивал для Байтурсынова 11 лет лишения свободы, а для Сорокина 3 года

42-летний Алмас Мукашев был задержан 8 января 2022 года после массовых беспорядков 4-5 января. Пять дней спустя родственники нашли его тело в морге. После допроса в изоляторе временного содержания силовики забили Мукашева до смерти.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
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