«СК-Фармация» планирует на 11% увеличить наценку на лекарства для медучреждений

Единый дистрибьютор «СК-Фармация» хочет увеличить наценку до 11% на лекарства, закупаемые в рамках государственного объема бесплатной медицинской помощи и обязательной системы медстрахования. Это необходимо для покрытия расходов на логистику и формирования неснижаемого запаса, заявили в среду в ходе публичных слушаний в компании. Однако окончательное решение должны будет принять в агентстве по защите и развитию конкуренции.

«Своевременность и бесперебойность лекарственного обеспечения является приоритетной задачей. Особую значимость оно вызывает в контексте исключительных ситуаций, которые приводят к значительному увеличению спроса на определенные лекарства по опыту пандемии COVID», - сказал председатель «СК-Фармации» Ерхат Искалиев.

Проект наценки на лекарственные средства и медицинские изделия в рамках ГОБМП и системы ОСМС в «СК-Фармации» основывают на фактических затратах компании по итогам 2022 года. Здесь заверяют, что наибольшие расходы приходятся на логистические услуги, в числе которых транспортировка, хранение и погрузочно-разгрузочные работы. На них приходится 45% расходов, связанных с реализацией медикаментов единым дистрибьютором.

«Для чего повышается сейчас наценка единого дистрибьютера? Все наши расходы – это не только закуп лекарственных средств, которые выделяются из госбюджета, но еще и лекарства нужно доставлять. Их логистика, хранение, транспортировка, доставка во все населенные пункты, в том числе удаленные, – это наша основная статья затрат. Второй момент – нам необходимо создать неснижаемый запас медикаментов по важным заболеваниям. Как вы знаете, по опыту пандемии, по опыту январских событий, государству необходимо иметь запасы медикаментов, чтобы бесперебойно и своевременно обеспечить все медицинские организации страны. Если происходит какая-нибудь непрогнозируемая или чрезвычайная ситуация, данный неснижаемый запас фактически является подушкой безопасности», - объяснила журналистам пресс-секретарь ТОО «СК-Фармация Айгерим Смаилова.

Как объяснили в компании, действующую наценку, которая составляет от 3 до 7 %, предлагается увеличить до 11% и сделать единой.

«В 2009-2010 годах наценка в “СК-Фармации” составляла 15%, с 2011 по 2014 годы она была уменьшена до 7%, с 2015 года – 9,5%, в 2016 году она составила 8,5%, в 2017 году она снизилась до 7%. Есть постановление 23 октября 2020 года, у вас снижение наценки идет до 6%. Сейчас вы предлагаете увеличить семипроцентную наценку. Вы более чем на 50%, получается, поднимаете наценку», - заявила исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции ФармМедИндустрия Казахстана» Гулдария Манакпаева.

По словам управляющего директора – члена правления ТОО «СК-Фармация Мукана Отеуова, есть утвержденные правила наценки, свыше которой единый дистрибьютор не может работать. В частности, для лекарственных средств и медицинских изделий стоимостью до 100 тыс. тенге наценка составляет 7%, до 140 тыс. тенге – 6%, свыше 140 тыс. тенге – 5%. Также предусмотрена дополнительная наценка в размере 7% при закупе лекарственных средств и медизделий из одного источника у международных организаций, учрежденных ООН, и у иностранных производителей – 3%.

«Получается пять базовых тарифов. Когда берешь в общем, на самом деле больше (наценка – В.) выходит. Если по международным организациям берем, там 14% получается, потому что там есть растаможка, логистика, транспортировка и так далее. Много статей расходов. И у международных организаций очень дорого получается именно доставка. Мы взяли за основу фактические наши расходы, так легче защищаться в АЗРК», - пояснил Отеуов, подтвердив, что единый дистрибьютор предлагает эти наценки сделать едиными на уровне 11%.

Отметим, что по итогам публичных слушаний документы с проектом приказа министерства здравоохранения по размеру наценки будут направлены в АЗРК, которое и будет принимать окончательное решение. Но, как заверили в «СК-Фармации», наценка не повлияет на стоимость лекарств в аптеках, так как это частные организации и единый дистрибьютор с ними не работает.

Ранее сообщалось, что также будут повышены тарифы на медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, что повлечет за собой дополнительную нагрузку в условиях лимитированного бюджета. Кроме того, сейчас кредиторская задолженность медорганизаций по Казахстану составляет около 87 млрд тенге. Фонда социального медицинского страхования совместно с министерством здравоохранения рассмотрит вопрос о полном или частичном фондодержании. Это метод подушевой оплаты услуг амбулаторно-поликлинического звена за каждого прикрепленного человека.