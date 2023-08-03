Казахстан намерен экспортировать товары в Афганистан по альтернативному маршруту

Накануне в Астану прибыла бизнес-делегация из Афганистана во главе с министром промышленности и торговли Нуриддином Азизи. Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин обсудил с ним основные аспекты сотрудничества, сообщает сайт премьер-министра.

Жумангарин напомнил, что во время апрельского визита в Кабул стороны поставили перед собой задачу увеличить объем товарооборота между странами с $1 млрд до $3 млрд. И сейчас уже есть «подвижки в расширении номенклатуры торговли». В частности, Казахстан, помимо таких традиционных продуктов, как мука и пшеница, стал поставлять прокат металла, минеральные удобрения, рожь и лен. Также есть заинтересованность в поставках подсолнечного масла, отметил министр. А в импорте из Афганистана, наряду с сельскохозяйственной продукцией, в Казахстане появился текстиль. В ходе встречи 2 августа казахстанская сторона предложила для активизации использовать потенциал Торгового дома Казахстана в Герате и открыть афганское торговое представительство в Казахстане.

Кроме этого, участники встречи обсудили возможности развития действующих торговых путей и создания альтернативных маршрутов поставок товаров и через Афганистан. Сегодня при перевозках зерна и муки в Афганистан через станцию Галаба по территории Узбекистана действует скидка в размере 20% к железнодорожному тарифу. Но даже с учетом действующей скидки тарифы на перевозку казахстанских зерновых грузов по территории Узбекистана в направлении Афганистана и Таджикистана являются достаточно высокими.

«Для увеличения объемов экспорта наших товаров в Афганистан мы прорабатываем альтернативный и более выгодный маршрут через территорию Туркменистана. Наша железнодорожная компания проработала вопрос предоставления дополнительных скидок в размере 10% к уже имеющимся 30%-м на транзитный тариф по территории Туркменистана через туркмено-афганский переход Тургунди», - сообщил Жумангарин.

Также казахстанская сторона обратилась к афганской с просьбой рассмотреть вопрос снижения тарифов на казахстанские сыпучие грузы до $200.