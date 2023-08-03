На первом этапе планируется охватить проверками 549 медицинских учреждений
Генпрокуратура поручила Минздраву проверить все медучреждения после заражения в Алматы пациентов ВИЧ
фото Жанары Каримовой

Генеральная прокуратура поручила министерству здравоохранения провести комплексные проверки всех подведомственных медучрежений после заражения пациентов алматинской центральной больницы ВИЧ.

«Заражение в условиях медицинского учреждения в Казахстане зафиксировано впервые за последние 10 лет. Поэтому в целях предупреждения подобных фактов генеральной прокуратурой направлено в министерство здравоохранения требование о проведении комплексных проверок в подведомственных медицинских учреждениях, оказывающих стационарную, амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь», - сообщила пресс-служба надзорного органа.

На первом этапе планируется охватить проверками 549 медицинских учреждений. Генпрокурор держит этот вопрос на особом контроле.

Также по факту заражения ВИЧ-инфекцией трех пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы расследуется уголовное дело по части 3 статьи 118 Уголовного кодекса (заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), совершенное в отношении двух или более лиц). Принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия.

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