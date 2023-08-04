Украина признала причастность к подрывам Керченского моста

Первый взрыв на Керченском мосту произошел 8 октября 2022 года, второй – 17 июля этого года
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил причастность украинских спецслужб к подрывам Керченского моста в октябре прошлого года и в июле этого года, сообщает Русская служба ВВС.
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