Украина признала причастность к подрывам Керченского моста

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил причастность украинских спецслужб к подрывам Керченского моста в октябре прошлого года и в июле этого года, сообщает Русская служба ВВС .

Отвечая на вопрос журналистки украинского телеканала «Рада», Данилов заявил, что Украина «периодически громко подтверждает своими действиями», что считает военными целями любые суда, идущие в черноморские порты России.

«Наши военные ставят на место неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили представители непосредственно нашей Службы безопасности, которые принимали участие и в первом и во втором случае (нападений – В.)», - сказал он.

Данилов также непрямо признал причастность Украины к недавним нападениям на территории России, в том числе ударам дронов по нескольким объектам в Москве: «Это говорит и ситуация, о которой говорил президент, что война вернется на территорию России. И если вы видели те или иные события, которые периодически происходят непосредственно в Москве, имейте в виду, что российские партизаны, давайте так будем их называть, они работают на „отлично“ на территории Российской Федерации».

Первый взрыв на Керченском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда взорвался грузовик с прицепов, в результате были обрушены три пролета автомобильного моста и сильно пострадал железнодорожный мост. 17 июля этого года Керченский мост снова был атакован. Российские власти заявили, что это было сделано при помощи морских дронов. Пострадали два пролета автомобильного моста, погибли два человека.