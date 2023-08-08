Родственники погибших намерены обжаловать решение в Верховном суде
Апелляционный суд в Таразе оправдал лишь одного из пяти погибших во время январских событий
Родственники погибших в Астане в декабре 2022 года, фото автора

Судебная коллегия по апелляционным делам суда Жамбылской области оправдала лишь одного из пяти погибших во время январских событий, сообщает Masa.media. Родители погибших недовольны решением и намерены обжаловать его в Верховном суде.

7 февраля суд №2 города Тараз признал пятерых погибших во время январских событий – Исатая Донбаева, Райса Рысбекова, Ержана Байжанова, Нурсултана Куатбаева и Токтара Ошакбая – виновными посмертно. Погибшие были обвинены в в организации массовых беспорядков и участии в них, в призыве к участию в беспорядках, в незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении боеприпасов.

Апелляционный суд оправдал 18-летнего Нурсултана Куатбаева, оставив в силе решение по остальным погибшим. Суд прошел в следственном изоляторе №13 города Тараз.

Родители недовольны решением суда и намерены обратиться в Верховный суд, в том числе и Бакытжан Шынгысбеков, отец оправданного Нурсултана Куатбаева.

«Они должны оправдать и остальных детей. Все они проходят по одному делу. Я не остановлюсь на этом. Буду обжаловать вместе с остальными родителями и поеду в Астану. Пусть найдут убийцу. Кто сломал руки и ноги моего сына? Все видео у меня имеются. Было видео убийцы моего сына, которое сократили и вырезали. Мой сын не живой, нельзя его просто оправдать. Пусть найдут убийц наших детей», – цитирует Шынгысбекова издание.

Родственники погибших, несогласные с предъявленными обвинениями, уже несколько раз приезжали в Астану, требуя справедливого расследования. Они отрицают обвинения, считая, что их близкие не были причастны к преступлениям, и указывают на многочисленные нарушения во время досудебного расследования, а также на то, как пытаются сфабриковать дело на судебном процессе. Власть писала о том, как они пытаются бороться за правду и честный суд.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
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