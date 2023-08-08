Апелляционный суд в Таразе оправдал лишь одного из пяти погибших во время январских событий

Судебная коллегия по апелляционным делам суда Жамбылской области оправдала лишь одного из пяти погибших во время январских событий, сообщает Masa.media . Родители погибших недовольны решением и намерены обжаловать его в Верховном суде.

7 февраля суд №2 города Тараз признал пятерых погибших во время январских событий – Исатая Донбаева, Райса Рысбекова, Ержана Байжанова, Нурсултана Куатбаева и Токтара Ошакбая – виновными посмертно. Погибшие были обвинены в в организации массовых беспорядков и участии в них, в призыве к участию в беспорядках, в незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении боеприпасов.

Апелляционный суд оправдал 18-летнего Нурсултана Куатбаева, оставив в силе решение по остальным погибшим. Суд прошел в следственном изоляторе №13 города Тараз.

Родители недовольны решением суда и намерены обратиться в Верховный суд, в том числе и Бакытжан Шынгысбеков, отец оправданного Нурсултана Куатбаева.

«Они должны оправдать и остальных детей. Все они проходят по одному делу. Я не остановлюсь на этом. Буду обжаловать вместе с остальными родителями и поеду в Астану. Пусть найдут убийцу. Кто сломал руки и ноги моего сына? Все видео у меня имеются. Было видео убийцы моего сына, которое сократили и вырезали. Мой сын не живой, нельзя его просто оправдать. Пусть найдут убийц наших детей», – цитирует Шынгысбекова издание.

Родственники погибших, несогласные с предъявленными обвинениями, уже несколько раз приезжали в Астану, требуя справедливого расследования. Они отрицают обвинения, считая, что их близкие не были причастны к преступлениям, и указывают на многочисленные нарушения во время досудебного расследования, а также на то, как пытаются сфабриковать дело на судебном процессе. Власть писала о том, как они пытаются бороться за правду и честный суд.