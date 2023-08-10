100 школьных автобусов начнут развозку учащихся Алматы с 1 сентября – акимат

Акимат Алматы отчитался о закупе 100 школьных автобусов, которые будут развозить учащихся с 1 сентября.

«В Алматы закупили 100 школьных автобусов для развозки учащихся, которым трудно добираться на учебу. Проект «Школьный автобус» ориентирован на школьников младшего возраста и учащихся, проживающих далеко от школы», - сообщили в пресс-службе акимата.

Власти города заверяют, что автобусы соответствуют международным стандартам безопасности, имеют аварийный выход, ремни безопасности, пандус для детей с ограниченными возможностями и др.

Развозить детей будут в сопровождении педагога и в соответствии с разработанными правилами перевозки детей.

Руководитель Бостандыкского районного отдела образования Айгуль Касымбек отметила, что 20-местные школьные автобусы с 1 сентября будут ездить «в сторону гор, где узкие дороги». Школами уже разработаны маршрут, время посадки детей и количество остановок.

В прошлом году аким города заявлял, что 1 января 2023 года в Алматы запустят школьные автобусы. Для этого будет закуплено 100 автобусов на 2 млрд тенге.