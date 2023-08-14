В Казахстане изменили правила сдачи экзаменов на права после антикоррупционного мониторинга

Антикоррупционная служба совместно с МВД провели мониторинг деятельности СпецЦОНов. Поводом для этого послужили уголовные дела в отношении преступной группы, которая на протяжении нескольких лет занималась незаконным оформлением транспортных средств. В ходе антикоррупционного мониторинга были выявлены условия для нелегальной регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений.

«Незащищенность информсистем, недостаточная цифровизация процессов, несовершенство процедуры регистрации автотранспорта, правовые пробелы приема экзаменов, формальное обучение в автошколах – все эти факторы способствовали появлению незаконных посреднических услуг. По результатам мониторинга, Агентство по противодействию коррупции направило 22 предложения в адрес уполномоченных государственных органов», - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

Отмечается, что больше половины рекомендаций на сегодня выполнены. В частности, МВД закрыло доступ к корректировке базы данных автотранспортных средств во всех своих территориальных подразделениях, а приказом министра внутренних дел в процедуру выдачи водительских удостоверений внедрены обязательная биометрия экзаменуемых лиц, видеофиксация всего процесса тестирования, изменен регламент пересдачи экзаменов.

В приказе министра внутренних дел, опубликованном на сайте МВД еще 25 июля, в правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, внесены изменения: «Для приема практического экзамена используются зарегистрированные и технически исправные транспортные средства. Для приема практического экзамена допускается использование транспортных средств учебных организаций с инструктором».

«В пилотном режиме запущены новые информсистемы в СпецЦОНах и МВД. В них предусмотрены механизмы автоматической цифровой сверки данных автомобилей, оплаты обязательных платежей и сборов, штрафов, исключены возможности для любых корректировок», - добавили в антикоре.

Вместе с тем работников СпецЦОНов предложено отнести к субъектам коррупционных правонарушений. Законопроект уже находится в парламенте.



