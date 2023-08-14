В Улытауской области бастуют более 100 шахтеров «Казахмыса»

Более 100 шахтеров корпорации «Казахмыс» бастуют в Улытауской области. Они добиваются улучшения условий труда и добровольного медицинского страхования, а также увеличения размера вознаграждений и компенсаций, сообщает Радио Азаттык.

По сообщениям активистов, сначала работу приостановили работники шахты № 65 в городе Сатпаев, вышедшие в ночную смену 13 августа. Сейчас, по словам шахтеров, к акции протеста присоединяются работники и других предприятий корпорации. Речь, вероятно, идет о нескольких сотнях протестующих.

«Коллеги организовали подвоз в шахту продуктов для поддержки. В данный момент все шахты собираются, и все шахты стоят», — сказал Азаттыку один из протестующих шахтеров.

В числе основных требований шахтеров: улучшить условия труда, учитывать стаж работников как год за полтора, заменить старое горно-шахтное оборудование на новое с наличием в комплектации кондиционеров, открыть приём рабочих в шахты и разъяснить причину нехватки работников, уровнять разряды технологической смены, включить некоторые специальности в забойную группу, увеличить процент утери трудоспособности с 29 до 50 процентов, принять на работу сына погибшего недавно рабочего Ербосынова Е., все имеющиеся денежные надбавки включить в оклад, увеличить дни отпуска для работающих непосредственно в забое с 48 до 54-х дней.

Кроме того, протестующие требуют пересмотреть условия добровольного медицинского страхования, выплаты премии на День шахтера «в размере 100 тысяч тенге», а само празднование Дня шахтера отменить.