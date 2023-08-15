МВД не видит нарушений при обыске журналистки Сандугаш Дуйсеновой

В министерстве внутренних дел не видят никаких нарушений в процедуре личного обыска при задержании журналистки из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсеновой, которую раздели и снимали весь процесс на видео. Как заявил в кулуарах заседания правительства первый заместитель министра Марат Кожаев, эта процедура регламентирована Уголовно-процессуальным кодексом.

«Речь идет о процедуре личного обыска. Это следственное действие регламентировано УПК и применение, в том числе научно-технических средств, то есть видеосъемки. Это делается для того, чтобы гражданин не мог сказать, что у него что-то лишнее изъято, другая цель – если человек окажется в специальном учреждении, чтобы не говорил, что ему нанесли телесные повреждения. При этом, когда говорят об обнажении, то процедура предусматривает обыск лицами одного пола. У этого действия несколько целей. Это не преследует целей нарушения конвенции. Это личный обыск, предусмотренный УПК», - сказал Кожаев, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что процедура одинакова для всех граждан, для чиновников в том числе.

«Если это касается вопроса личного обыска, да, я еще раз говорю, это правовой (механизм – В.), уполномоченный чиновником, в данном случае следователем, в присутствии понятых одного пола», - сказал Кожаев.

В свою очередь министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали отметил, что они держат связь с правоохранительными органами и с адвокатом журналистки.

«Мы хорошо знакомы с нашей коллегой Сандугащ Дуйсеновой, уважаем ее, поддерживаем. Мы поговорили с ее помощником и адвокатом. В целом адвокат тоже сказал, что все произошло в рамках закона. Мы не можем вмешиваться в процесс расследования. Но готовы оказать помощь», - заявил он, также считая, что в действиях полицейских не было правонарушения.

Однако у правозащитников другое мнение. Как заявил накануне директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис, комментируя ситуацию, Конвенция ООН против пыток, участником которой является Казахстан, направлена не только против пыток, но и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

«То есть это запрещенное поведение сотрудников государственных органов (в том числе правоохранительных) или лиц, выступающих в официальном качестве, которое включает и пытки, и унижающее достоинство обращение, только это разные виды такого поведения и действий. После того, как в марте этого года в статью 146 Уголовного кодекса РК “Пытки” были внесены изменения, она называется “Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки”», - написал Жовтис в Facebook.

Правозащитник отметил, что при поступлении лица в ИВС, СИЗО его раздевают догола, при этом помимо врача в помещении присутствуют офицеры, в ряде случаев используют видеокамеры. Однако такая процедура не прописана ни в правилах внутреннего распорядка ИВС органов внутренних дел, ни в правилах внутреннего распорядка СИЗО уголовно-исполнительной системы МВД и СИЗО КНБ.

«Там только есть пункты, касающиеся медицинского освидетельствования, личного обыска, санитарной обработки и опроса. Таким образом процедура раздевания догола и записи на видеокамеры, с моей точки зрения, не подпадает под примечание к этой статье и является унижающим достоинство обращением. В случае с журналисткой это можно расценивать и как давление в связи с профессиональной деятельностью журналиста», - подчеркнул Жовтис.

Международный фонд защиты свободы слова «Әділ Сөз» накануне обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву в связи с ситуацией с задержанием журналистки. В фонде отметили, что, по мнению их юристов, обвинения в адрес Сандугаш Дуйсеновой не содержат признаков уголовного наказуемого деяния и, по меньшей мере, должны быть переквалифицированы в административное правонарушение.

«Сама Сандугаш и главный редактор Orda.kz Гульнар Бажкенова уверены, что истинной причиной досудебного расследования стали острые критические материалы журналистки. Ее деятельность, как и многих других добросовестных журналистов страны, вносит практический вклад в осуществление заявленных Вами реформ, содействуя снижению коррупции в регионах. Давление на качественную независимую журналистику, особенно в регионах, не только противоречит Вашим поручениям, но и подрывает возможность центральных органов управления в получении информации о событиях в регионах из альтернативных источников информации», - говорится в заявлении.

По данным фонда, Дуйсенова 22 мая 2022 года опубликовала материал, который должен был помочь правоохранительным органам установить личность человека, застрелившего молодого мужчину и ранившего двухлетнего ребенка. В публикации в соцсети оказался виден ИИН подозреваемого. Спустя полтора года теперь уже осужденный за убийство написал заявление в прокуратуру, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье 147 части 5 УК РК. Однако, утверждают в фонде, ИИН указанного лица более чем за год до публикации уже находился в публичном доступе, а следствие не привело доказательств причинения существенного вреда потерпевшему, не дало разъяснений, каким конкретно правам и законным интересам этот вред был нанесен.

Что касается процедуры обыска, то в фонде заявили, что Дуйсеновой «не было оглашено, что именно, имеющее значение для дела о публикации ИИН, намеревалось найти следствие на ее теле или внутри него».

«В соответствии со ст.17 Конституции достоинство человека неприкосновенно. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Согласно ст.13 УПК при производстве по уголовному делу запрещаются решения и действия, унижающие честь или умаляющие достоинство лица, участвующего в уголовном процессе», - подчеркивается в заявлении.

В связи с этим Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» просит президента поручить генеральной прокуратуре проверить законность возбуждения уголовного дела и, в случае отсутствия оснований, – потребовать незамедлительного прекращения досудебного расследования; проверить обоснованность личного обыска журналистки, в том числе с полным обнажением под камерой, подключенной к ЦОУ, в случае выявления нарушений – принять необходимое процессуальное решение в отношении виновных должностных лиц; поручить Верховному суду проверить законность санкционирования следственным судьей постановления о проведении личного обыска журналистки, а МВД – назначить служебное расследование в отношении должностных лиц, причастных к возбуждению уголовного дела и проведению личного обыска.

11 августа в Талдыкоргане задержали журналистку Сандугаш Дуйсенову по подозрению в публичном распространении сведений о служебной деятельности (часть 5 статьи 147 уголовного кодекса). По информации пресс-службы департамента полиции области Жетысу, Дуйсенова дала признательные показания. Журналистку отпустили под подписку о невыезде. В полиции не называли имя человека, в разглашении информации о котором обвиняют Дуйсенову.

В 2023 году Сандугаш Дуйсенова, талдыкорганская журналистка с 20-летним опытом, выдвинула свою кандидатуру в депутаты мажилиса парламента Казахстана. В марте самовыдвиженку сняли с выборов. «Я ошиблась, поверив в Новый Казахстан», - писала Дуйсенова.