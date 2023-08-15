Сейчас проводятся следственные мероприятия
В Талдыкоргане на авиабазе в результате ЧП погиб военнослужащий, еще один получил травмы

В Талдыкоргане на авиабазе при подготовке к вылету боевого самолета произошло ЧП, погиб военнослужащий, еще один получил травмы, сообщила пресс-служба министерства обороны.

«15 августа на Талдыкорганской авиационной базе при подготовке к вылету боевого самолета произошел сход боеприпаса, в результате которого пострадали двое военнослужащих, один из них от полученных травм скончался, второму оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщили в Минобороны.

Сейчас проводятся следственные мероприятия, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Формально в Казахстане модернизированы почти 950 школ, а по факту только 290 – Смаилов
Новости
Снижение добычи нефти в Казахстане по итогам года составит до 2 млн тонн – Саткалиев
Новости
До 10 млрд кубометров российского газа будет идти в Узбекистан через Казахстан – Саткалиев
Просматриваемые
Новости
В паркинге ЖК в Астане взорвалась машина, начался пожар
Новости
Минэкологии сообщило о критической ситуации с обеспечением водой части Жамбылской области
Новости
В горах Алматы нашли тело пропавшего туриста
Новости
Качество интернета в Казахстане станет хорошим, когда прекратят развиваться технологии - Минцифры
Новости
Новый набор в президентский кадровый резерв начнется 1 сентября
Новости
В нижней части Алматы закроют движение на перекрестке из-за ремонта теплотрассы