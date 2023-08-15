В Талдыкоргане на авиабазе в результате ЧП погиб военнослужащий, еще один получил травмы

В Талдыкоргане на авиабазе при подготовке к вылету боевого самолета произошло ЧП, погиб военнослужащий, еще один получил травмы, сообщила пресс-служба министерства обороны.

«15 августа на Талдыкорганской авиационной базе при подготовке к вылету боевого самолета произошел сход боеприпаса, в результате которого пострадали двое военнослужащих, один из них от полученных травм скончался, второму оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщили в Минобороны.

Сейчас проводятся следственные мероприятия, иная информация в интересах следствия не разглашается.