Материальный ущерб составил 75 млн тенге
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Дело о создании финансовой пирамиды Q-net в Алматы передали в суд
фото Жанары Каримовой

Агентство финмониторинга закончило расследование дела по факту создания финансовой пирамиды Q-net в Алматы, материальный ущерб составил 75 млн тенге, сообщает ведомство.

Филиалы Q-net в Алматы работали три года, с ноября 2018 года по 2022-й. Общая сумма вкладов от 45 вкладчиков составила 75 млн тенге. На имущество пяти фигурантов дела о создании финансовой пирамиды, общей суммой в 27,7 млн тенге, наложили арест.

В мае ведомство отчитывалось о расследовании филиалов Q-net в Талдыкоргане — там потерпевших вкладчиков насчитали больше двухсот, а общий материальный ущерб превысил 220 млн тенге.

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