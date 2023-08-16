Дело о создании финансовой пирамиды Q-net в Алматы передали в суд

Материальный ущерб составил 75 млн тенге
Агентство финмониторинга закончило расследование дела по факту создания финансовой пирамиды Q-net в Алматы, материальный ущерб составил 75 млн тенге, сообщает ведомство.
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