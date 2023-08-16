Дело о создании финансовой пирамиды Q-net в Алматы передали в суд

Филиалы Q-net в Алматы работали три года, с ноября 2018 года по 2022-й. Общая сумма вкладов от 45 вкладчиков составила 75 млн тенге. На имущество пяти фигурантов дела о создании финансовой пирамиды, общей суммой в 27,7 млн тенге, наложили арест.

В мае ведомство отчитывалось о расследовании филиалов Q-net в Талдыкоргане — там потерпевших вкладчиков насчитали больше двухсот, а общий материальный ущерб превысил 220 млн тенге.