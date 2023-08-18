Реконструкция проведена с учетом сохранения исторического облика города, заверили в акимате
В Алматы завершили реконструкцию сквера возле КБТУ
фото пресс-службы акимата Алматы

В Алматы завершена реконструкция сквера «Северный» возле КБТУ, восстановлен фонтан «Тысяча струй», сообщила пресс-служба акимата города со ссылкой на управление экологии и окружающей среды.

«Завершена реконструкция сквера Северный, расположенного возле КБТУ. В сквере уложена бетонная плитка, установлены чугунные опоры и светильники, восстановлена поливочная система и дополнительный резервуар. Высажены сосны, каштаны, декоративные туи, розы и другие цветы. Реконструкцию произвели с учетом сохранения исторического облика города», - сообщили в акимате.

Также проведена реконструкция фонтана «Тысяча струй». Во время работ выяснилось, что все трубы, насадки и арматура в результате длительного использования вышли из строя, из-за коррозии образовалась течь.

«Для восстановления фонтана заменили водопровод и насосную установку. Также восстановили гранитное покрытие фонтана, устранили трещины и сколы», - уточнили в акимате.

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