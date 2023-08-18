На шахте «Казахстанская» в прошлом году выявили почти 170 нарушений

В ходе прошлогодней проверки на шахте «Казахстанская» было выявлено 168 нарушений, по решению суда работа трех объектов была приостановлена, сообщил в пятницу в ходе брифинга руководитель департамента комитета промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области Кенгирбай Есенеев. При этом работы по замене ленточного конвейера, который и загорелся, завершились за день до трагедии.

«В ноябре прошлого года в рамках Предпринимательского кодекса проводилась проверка. На шахте “Казахстанская” было выявлено более 168 нарушений, к административной ответственности привлечено юридическое лицо», - сообщил Есенеев.

За грубые нарушения, которые несут угрозу жизни людей, материалы искового заявления были переданы в экономический суд, решением суда была приостановлена работа трех объектов. Частично нарушения были устранены, частично – нет, добавил он.

«Но решение суда приостановить данные объекты до устранения нарушений (было – В.)», - подчеркнул руководитель департамента.

В свою очередь, и.о. директора «АрселорМиттал Темиртау» Виктор Гафиулов сообщил, что процент устаревшего оборудования на шахте «Казахстанская» составляет более 50%.

«После того как закончится план ликвидации, будет решение комиссии, будут проведены мероприятия по недопущению (подобных ситуаций – В.). И когда мероприятия будут выполнены, будет выполнено восстановление оборудования, после этого шахта запустится в полном режиме», - подчеркнул он.