На шахте «Казахстанская» в прошлом году выявили почти 170 нарушений

А конвейерную ленту заменили за день до пожара
Тамара Вааль, Астана, Власть
В ходе прошлогодней проверки на шахте «Казахстанская» было выявлено 168 нарушений, по решению суда работа трех объектов была приостановлена, сообщил в пятницу в ходе брифинга руководитель департамента комитета промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области Кенгирбай Есенеев. При этом работы по замене ленточного конвейера, который и загорелся, завершились за день до трагедии.
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