Тело пятого горняка нашли в шахте «Казахстанская»

Поздно вечером в субботу спасатели обнаружили тело пятого погибшего горняка в шахте «Казахстанская» - его искали на протяжении трех дней, сообщила компания «АрселорМиттал Темиртау», управляющая шахтой.

По данным компании, в результате пожара на шахте погибли 45-летний проходчик Денис Стешин, 29-летний электрослесарь Артур Халиков, 57-летний электрослесарь Виктор Бургун, 58-летний электрослесарь Виталий Слюньков и 27-летний электрослесарь Илья Старовойт. Стаж горняков составлял от 4 до 39 лет.

МЧС проинформировало в ночь на воскресенье, что продолжает тушить пожар на шахте. Он начался в пятницу утром. На тот момент на «Казахстанской» находились 227 горняков, 222 из них подняли на поверхность. Порядка десяти из них были госпитализированы.