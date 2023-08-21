В Казахстане приостановили действие нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки

Действие нормы приостановлено до 1 января 2025 года
Национальный банк Казахстана сообщил о приостановке до 1 января 2025 года действия нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки.
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