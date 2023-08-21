В Казахстане приостановили действие нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки

Национальный банк Казахстана сообщил о приостановке до 1 января 2025 года действия нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки.

«С учетом сбалансированности валютного рынка и в целях предоставления компаниям квазигосударственного сектора больших возможностей при управлении валютными потоками, правительство Республики Казахстан приостановило действие нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки. Решение действует до 1 января 2025 года», - говорится в сообщении Нацбанка.

Эта мера впервые была применена в 2020 году в связи с ухудшением внешних условий. В феврале этого года норма обязательной продажи были снижена с 75% до 50%, а с июля 2023 года – с 50% до 30%.