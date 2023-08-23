​В Алматы презентовали образовательную программу Leadership Academy for Development

Одним из ее менторов стал политолог Фрэнсис Фукуяма
C 21 по 25 августа 2023 года в Алматы проходит программа Leadership Academy for Development (LAD). Одним из ее менторов стал известный американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма. Она нацелена на подготовку специалистов, способных понять причины общественных проблем и предложить осуществимые решения.
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