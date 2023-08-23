​В Алматы презентовали образовательную программу Leadership Academy for Development

C 21 по 25 августа 2023 года в Алматы проходит программа Leadership Academy for Development (LAD). Одним из ее менторов стал известный американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма . Она нацелена на подготовку специалистов, способных понять причины общественных проблем и предложить осуществимые решения.

Программа организована аналитическим центром Caps Unlock для воспитания лидерских качеств среди представителей государственного, коммерческого и гражданского секторов.

Представляя Leadership Academy for Development, Фукуяма рассказал, что она появляется в контексте больших трансформаций, которые сегодня переживает весь мир. Положение Казахстана в этой ситуации он назвал особенно интересным, потому как в нем в той или иной степени присутствуют все крупнейшие державы − Россия, Китай, Евросоюз и США.

«Это момент, когда вещи могут кардинально измениться. И особенно сильно они могут измениться в регионе. <...> Я очень надеюсь на решающий геополитический момент, что великие державы ослабнут и страны вроде Казахстана получат большую свободу действия. И им необходимо быть готовыми к этому», − пояснил он.

Еще один ментор курса Эрик Хонтц, директор Центра подотчетных инвестиций при Центре международного частного предпринимательства (CIPE), добавил, что в основе программы лежит принцип решения проблем.

«Мы надеемся, что люди, усвоившие этот метод, смогут добиться чего-то в своих странах. Один из 70 таких курсов мы провели в Украине, и сейчас они задействуют этот управленческий опыт в ситуации войны».

Основным результатом курса, по словам Фукуямы и Хотца, станет создание низовой сети участников программы по всему миру, которые будут на связи, взаимодействовать и помогать друг другу, принося благо своему обществу.