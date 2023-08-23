Токаев поручил акиму Мангистауской области обеспечить бесперебойную работу энергосистемы

Ногаев отчитался о совершенствовании сферы жилищно-коммунального хозяйства, нормализации инженерной инфраструктуры города Актау и реконструкции предприятия МАЭК. Также доложили о том, как в регионе решают проблемы дефицита питьевой воды.

«Для ее поэтапного решения в области до 2025 года реализуются шесть проектов, благодаря которым объемы опреснения воды можно будет увеличить на 146 тыс. кубометров», - отмечает пресс-служба президента.

Токаев поручил главе области обеспечить бесперебойную работу энергетической системы Мангистауской области и реализовать задачи по плану социально-экономического развития региона.

Сообщается, что на ремонт МАЭК выделено 9,4 млрд тенге, 6,8 млрд тенге из них будет выплачены в рамках инвестиционной программы, 2,6 млрд тенге выделят из средств резерва акимата Мангистауской области. По поручению Токаева из резерва правительства выделено еще 4,9 млрд тенге на покупку необходимого оборудования.

Вечером 11 августа стало известно о проблемах с обеспечением электроэнергией на МАЭК в Мангистауской области. Из-за отключения турбины нарушилась работа электростанций ГТЭС Каламкас и ГТЭС-200 Уральск. Двум энергоблокам потребовался срочный ремонт.

В правительстве Мангистаускую область назвали наименее готовой к отопительному сезону — половина подготовительных процессов еще не завершена.