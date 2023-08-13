В Мангистауской области ограничили подачу электричества из-за экстренного ремонта энергоблока

Из-за ремонта турбины энергоблока №3 станции «МАЭК» частично приостановлена подачаэлектричества в Жанаозене, Форт-Шевченко и в четырех районах Мангистауской области — Мангистауском, Тупкараганском, Мунайлинском и Каракиянском, пишет местное издание «Лада».

Сейчас энергоблок вырабатывает вдвое меньше электронергии – 245 МВт вместо обычных 545-ти. В первую очередь электричеством обеспечиваются больницы и социальные объекты.

О проблемах с обеспечением электроэнергией в регионе стало известно вечером 11 августа. Из-за отключения турбины соседние энергоузлы перешли на изолированную работу, нарушилась работа электростанций ГТЭС Каламкас и ГТЭС-200 Уральск.

По информации центра общественных коммуникаций Мангистауской области, ремонтом занимается оперативный штаб под председательством руководства области. Энергоблок №3, сообщает ведомство, находится в аварийном состоянии; энергоблоку №1 также требуется срочный ремонт. Специалисты «МАЭК» планируют закончить ремонтные работы на третьем энергоблоке до полуночи 14 августа, на первом — до 16 августа.