Поправки по ужесточению контроля над трудовыми мигрантами в Астане представят в сентябре

Государственные органы обсуждают вопросы по ужесточению контроля над трудовыми мигрантами в Астане. И первый блок законодательных поправок министерство труда и социальной защиты планирует представить в середине сентября, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета по миграции Аскарбек Ертаев.

«В части поручения президента я хотел бы так прокомментировать: работы еще проводятся. Для этого создана специальная рабочая группа, координацию этой рабочей группы осуществляет министерство труда. Мы провели уже несколько заседаний, рассмотрели мировой опыт», - сказал Ертаев.

Он уточнил, что работа по изучению и ужесточению контроля по миграционному потоку в столицу еще проводится, выработаны определенные поправки в законодательство, но «они еще обсуждаются».

«Сейчас я не стал бы их озвучивать (предложения госорганов и законодательные поправки – В.), потому что еще идет обсуждение. Еще необходимо выработать согласованные позиции и так далее. Все эти меры будут рассматриваться в рамках законодательных актов, то есть будут внесены в законопроект. Работа еще продолжается и, я думаю, где-то к середине сентября первые подходы уже будут озвучены», - подчеркнул председатель комитета по миграции.

11 июля на совещании по развитию Астаны президент Касым-Жомарт Токаев привел статистику, согласно которой ежегодно в столицу прибывает 50-60 тыс. человек, а ежедневно посещают 150 тыс. человек из разных регионов и из-за границы.

«Все это оказывает существенную нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру города. Нужны действенные шаги, чтобы взять ситуацию под контроль и урегулировать миграционные процессы. Львиную долю приезжающих в столицу людей составляют трудовые мигранты, особенно из близлежащих регионов. В связи с этим в данной сфере следует ужесточить регулирование и контроль», - поручил тогда глава государства.