Новую дисциплину планируют внедрить со следующего года
Курс по изучению искусственного интеллекта появится во всех вузах Казахстана
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Со следующего учебного либо календарного года студенты всех высших учебных заведений будут проходить курс по изучению искусственного интеллекта, сообщил в четверг в ходе форума, посвященного развитию человеческого капитала, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

«За год в мире произошли такие большие изменения, мы уже говорим о том, что мы должны быть грамотны в сфере искусственного интеллекта. В конце следующего месяца мы в Нью-Йорке заключим контракт и со следующего учебного года, может, календарного, если завершим эти работы, по всех учебных программах все студенты обязательно должны будут слушать курс по искусственному интеллекту», - заявил Нурбек.

Он подчеркнул, что в будущем специалисты, которые освоят искусственный интеллект, будут в спросе, а кто не освоил – лишатся рабочих мест. Поэтому курс по изучению искусственного интеллекта планируется сделать в казахстанских вузах обязательной дисциплиной. Министр добавил, что «это будет инновационный курс», потому что пока ни в одном вузе мира такую дисциплину не преподают.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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