Курс по изучению искусственного интеллекта появится во всех вузах Казахстана

Новую дисциплину планируют внедрить со следующего года
Тамара Вааль, Астана, Власть
Со следующего учебного либо календарного года студенты всех высших учебных заведений будут проходить курс по изучению искусственного интеллекта, сообщил в четверг в ходе форума, посвященного развитию человеческого капитала, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
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