Курс по изучению искусственного интеллекта появится во всех вузах Казахстана

Со следующего учебного либо календарного года студенты всех высших учебных заведений будут проходить курс по изучению искусственного интеллекта, сообщил в четверг в ходе форума, посвященного развитию человеческого капитала, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

«За год в мире произошли такие большие изменения, мы уже говорим о том, что мы должны быть грамотны в сфере искусственного интеллекта. В конце следующего месяца мы в Нью-Йорке заключим контракт и со следующего учебного года, может, календарного, если завершим эти работы, по всех учебных программах все студенты обязательно должны будут слушать курс по искусственному интеллекту», - заявил Нурбек.

Он подчеркнул, что в будущем специалисты, которые освоят искусственный интеллект, будут в спросе, а кто не освоил – лишатся рабочих мест. Поэтому курс по изучению искусственного интеллекта планируется сделать в казахстанских вузах обязательной дисциплиной. Министр добавил, что «это будет инновационный курс», потому что пока ни в одном вузе мира такую дисциплину не преподают.