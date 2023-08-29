Суд над Трампом по делу о попытке отменить результаты выборов начнется в марте 2024 года

Спецпрокурор Джек Смит просил начать судебный процесс 2 января 2024 года, а адвокаты Трампа настаивали на апреле 2026 года – через 17 месяцев после выборов. Но ведущая дело федеральная судья Таня Чуткан, которая ранее вынесла жесткие приговоры участникам нападения на Капитолий, решила назначить дату судебного процесса на март 2024 года.

«Назначение даты судебного разбирательства не зависит от профессиональных обязательств подсудимого, поэтому господину Трампу придется согласиться на эту дату», – заявила она, отметив, что двухлетняя отсрочка, о которой настаивала защита Трампа, является слишком большой.

Экс-президенту США выдвинули обвинения по четырем пунктам, включая сговор с целью обмана государства и нарушения прав граждан, а также воспрепятствование официальным процедурам. Вместе с тем спецпрокурор не стал выдвигать Трампу обвинения в подстрекательстве толпы сторонников, которые 6 января 2021 года ворвались в Капитолий.

Дональд Трамп отвергает все обвинения, называя их «охотой на ведьм» и считая, что его преследуют члены Демократической партии. Он намерен баллотироваться в президенты в следующем году и лидирует среди претендентов на роль кандидата от Республиканской партии. Внутрипартийные выборы кандидата начнутся в январе, поэтому судебный процесс будет проходить в самый разгар праймериз.

Трампу и еще 18 фигурантам также предъявлены обвинения в Джорджии в связи с попытками отменить результаты выборов 2020 года в штате. Дата начала этого процесса пока не назначена. Вместе с тем 25 марта 2024 года Трамп предстанет перед судом в Нью-Йорке по обвинению в финансовых махинациях из-за выплат денег порноактрисе, а в мае начнется суд во Флориде по обвинению в неправильном обращении с секретными документами.