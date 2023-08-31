Правительство закупит для многопрофильных районных больниц больниц оборудование на 46 млрд тенге

В рамках реализации нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» до 2025 года для многопрофильных районных больниц больниц закупят оборудование на 46 млрд тенге, сообщает пресс-служба правительства.

«С целью обеспечения многопрофильных центральных районных больниц новым оборудованием до 2025 года запланирована закупка 965 ед. медтехники на общую сумму порядка 46 млрд тенге. Это касается различного оборудования – от аппаратов компьютерной томографии до аппаратов искусственной вентиляции легких», - говорится в сообщении.

В целом, как напомнили в правительстве, в рамках Нацпроекта в 2023-2024 годах планируется строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП): 257 медпунктов, 238 фельдшерско-акушерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий. На сегодняшний день уже идет строительство 99 объектов ПМСП, которые будут сданы в этом году. В 2024-2025 годы будут модернизированы 32 многопрофильные центральные районные больницы с открытием инсультных и кардиологических центров, травматологических и ортопедических отделений, а также оснащением современным медицинским оборудованием.

А в течение 2023-2025 годов планируется подготовить более 14 тыс. медсестер, 10 тыс. фельдшеров, 957 акушеров и 7 тыс. врачей общей практики.

