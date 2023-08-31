Казахстанцы могут через eGov запретить оформление кредитов и микрозаймов

Казахстанцы смогут поставить запрет на оформление кредитов и микрозаймов через приложение eGov mobile или на портале eGov, сообщили в четверг в управлении по связям с общественностью АО «Национальные информационные технологии». Как объяснили в НИТ, заявка подается лично и действует в течение шести месяцев, однако, в случае необходимости, ее можно аннулировать.

«Совместно с первым кредитным бюро запустили сервис по добровольному запрету на оформление кредитов и микрозаймов. Тут нужно понимать, что только сам гражданин подает заявку на добровольный отказ от кредитов и вернуть его тоже может самостоятельно. Этим самым мы хотим лишь помочь гражданам нашей страны оградить себя от множества мошенников, которые пытаются оформить займы незаконным путем» - цитирует пресс-службе председателя правления АО «НИТ» Ростислава Коняшкина.

В НИТ отметили, что заявку на запрет оформления кредитов и микрозаймов можно подать бесплатно в мобильном приложении eGov mobile либо на портале eGov.

«Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на шесть месяцев и по истечению срока снимается автоматически. Также можно снять эти ограничения в любое время, подав заявку, только уже на досрочное прекращение оказание услуги добровольного отказа от получения банковских займов», - добавили в НИТ.

Услуга доступна в мобильном приложении eGov в разделе «Популярные услуги», а на портале eGov – в разделе «Гражданам» - «Таможня и налоги» - «Экономика и финансы».

Вместе с тем в НИТ отметили, что возможность оформления кредита третьими лицами ограничивается максимально, оповещая финансовые организации о запрете гражданина на оформление займа, но полностью не гарантирует невыдачу займа.