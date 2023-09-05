Россия и Турция не смогли договориться о возобновлении зерновой сделки

Президенты России и Турции в Сочи провели переговоры по возобновлению черноморской зерновой сделки, из которой РФ официальной вышла 17 июля. Однако Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не смогли ни о чем договориться, сообщает Русская служба ВВС .

Путин заявил, что Россия будет готова рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, когда «будут выполнены все договоренности, касающиеся российского агроэкспорта». Он также в очередной раз обвинил Киев в использовании гуманитарных коридоров для террористических атак, в то время как Россия, по его словам, обеспечивала безопасность по зерновому коридору. Путин также считает, что Запад обманывал Россию по поводу гуманитарного характера зерновой сделки.

Россия будет продолжать экспорт продовольствия и удобрений самостоятельно, подчеркнул Путин.

17 июля Россия официально вышла из зерновой сделки, которая позволяла безопасно экспортировать украинское продовольствие из черноморских портов, и отозвала гарантии безопасности судоходства.

По данным издания Wall Street Journal, которое ссылается на дипломатов и аналитиков, Россия отказалась от продления зерновой сделки после того, как Эрдоган вернул Украине защитников «Азовстали» и одобрил вступление Швеции в НАТО.

В этом году в России урожай зерна плюс запасы превысят 100 млн тонн. И главным конкурентом по поставкам зерна в регионе является Украина, которая до недавнего времени экспортировала зерно тремя маршрутами: через Стамбул в рамках зерновой сделки, через дунайские порты и в Европу грузовиками и по железной дороге.