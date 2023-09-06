Италия намерена увеличить торговое присутствие в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с заместителем председателя совета министров – министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, находящемся в Астане с официальным визитом. Они обсудили сотрудничество в машиностроении, энергетике, в агропромышленном секторе, сфере образования и других направлениях, сообщается на сайте премьер-министра.

Смаилов отметил, что приток итальянских инвестиций по итогам прошлого года вырос почти в 2,5 раза и составил порядка $300 млн, а двусторонний товарооборот между странами вырос почти на 55%, достигнув порядка $15 млрд. Но Казахстан видит «значительный потенциал для наращивания торговли».

«Мы готовы увеличить экспорт казахстанской продукции в Италию по 110 товарным позициям на сумму свыше $900 млн. Инвестиционное взаимодействие между нашими странами подкрепляется новыми совместными проектами. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении этого сотрудничества », - заявил Смаилов.

В свою очередь Антонио Таяни обозначил готовность Италии укреплять отношения с Казахстаном в различных направлениях. Приоритетом при этом являются торговля, энергетика и промышленность.

«Мы готовы открывать совместные предприятия, запускать новые казахстанские компании в Италии. Мы также хотели бы создать бизнес-совет, который бы способствовал еще более крепкому сотрудничеству между нашими предприятиями», - сказал он.

По его словам, Италия заинтересована увеличить торговое присутствие в Казахстане, в частности, в сфере производства одежды.