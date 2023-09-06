С начала года 4 306 человек заболели корью

По данным комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения в этом году в стране зарегистрировано 4 306 случаев кори. При этом месяц назад сообщалось о 3 037 заболевших . В основном заражаются дети – на взрослых приходится всего 606 случаев.

Комитет санэпидконтроля сообщил на запрос Власти, что в этом году не было ни одного летального исхода среди заболевших корью. При этом количество заболевших растет с каждым месяцем. Если месяц назад было зарегистрировано 3 037 заболевших, то сейчас их 4 306.

В этом году в 70% случаях корью болеют непривитые дети. При этом минздрав сообщает, что сейчас отмечается тенденция снижения отказов от вакцинации в 1,3 раза по сравнению с первым кварталом года.

В 2022 году согласно данным Электронного регистра диспансерных больных было зарегистрировано 32 случая аутоиммунных энцефалитов, в число которых входят случаи подострого склерозирующего панэнцефалита. Это тяжелейшие осложнения после кори. О них мы рассказывали в одном из материалов проекта «Прививка».

«Сейчас в очагах инфекции кори вакцинируются люди, непривитые против кори в возрасте до 30 лет, проведена переподготовка медицинских работников по диагностике и лечению вакциноуправляемых инфекций, а также по вопросам профилактики кори, проводится мониторинг по допуску детей в ДДУ с учетом порогового уровня охвата прививками не менее 90% (приказ МЗ РК от 20.12.2020 г. № ҚРДСМ-289/2020)», - говорится в ответе комитета.