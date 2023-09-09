Десятки погибли при сильном землетрясении в Марокко

Землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в Марокко примерно в 70 км от Марракеша. Министерство внутренних дел страны сообщает, что по меньшей мере 296 человек погибли, пишет ВВС.

Землетрясение произошло в горном районе страны после 23:00 по местному времени. Оно также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра.

Как сообщает Reuters со ссылкой на жителей Марракеша, в старом городе, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились несколько зданий. Местное телевидение показало кадры упавшего минарета мечети, отмечает агентство.

Официальная информация о произошедшем появилась только спустя несколько часов.

Сначала агентство Reuters со ссылкой на местного чиновника сообщало о десятках погибших. Большинство из них, по его словам, находятся в горных районах, куда трудно добраться.

Позже министерство внутренних дел сообщило, что по меньшей мере 296 человек погибли и 153 получили ранения.