Казахстан откроет консульство в Подгорице – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке провел ряд встреч на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия – США», где обсуждались вопросы совместной работы для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания Центральной Азии через партнерство С5+1 в области экономики, энергетики и безопасности.

На саммите обсуждались перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии. Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству, а также возможностям для американских компаний в таких сферах, как разработка важнейших полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность и другие.

Кроме того, в рамках дискуссии были затронуты перспективы укрепления сотрудничества в решении проблем безопасности, включая кибербезопасность, терроризм, насильственный экстремизм, незаконную миграцию и наркотрафик.

Вместе с тем на полях Генассамблеи ООН состоялись переговоры главы государства с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Токаев отметил, что Казахстан рассматривает Черногорию как важного партнера в Юго-Восточной Европе и поделился планами по открытию консульства нашей страны в Подгорице в следующем году. Это придаст дополнительный импульс развитию деловых и межличностных связей между двумя странами, считает он.

«Наши люди летают прямым рейсом из Астаны в Подгорицу. Ежегодно более 40 тыс. человек пользуются безвизовым режимом. Граждане Казахстана прилетают в Черногорию, чтобы провести свой отпуск. Конечно, это дает очень большой импульс для развития гуманитарных связей и экономического сотрудничества между нашими государствами. Мы планируем открыть свое консульство в Подгорице. Возможно, по мере получения положительных результатов, прежде всего, в экономическом сотрудничестве, мы откроем посольство», - сказал Токаев.

Милатович со своей стороны выразил намерение и далее укреплять всесторонние связи, отметив, что страна заинтересована в том, «чтобы сделать Черногорию более привлекательной для казахстанских туристов».

Президенты также обсудили вопросы международной повестки дня и взаимодействие сторон в ООН, а в завершение пригласили друг друга совершить взаимные визиты.

Также глава государства провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Токаев отметил, что на сегодняшний день объем двусторонней торговли вырос более чем на 20% и составляет $1,3 млрд, но для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу межправительственной комиссии и Делового совета Казахстана и Румынии.

В свою очередь Клаус Йоханнис выразил приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества стран.

В завершение встречи Токаев пригласил своего румынского коллегу принять участие в работе Международного форума Астана в качестве одного из основных гостей.

Кроме этого, президент Казахстана встретился с президентом Кении Уильямом Руто, с которым обсудил вопросы расширения торгово-экономических отношений стран. Кенийский президент пригласил казахстанские компании активно инвестировать в экономику его страны, в том числе рассмотреть возможность расширения порта Мумбаса путем строительства зернового терминала. А Токаев сообщил о намерении направить торговую миссию в Кению для изучения потенциальных возможностей укрепления сотрудничества. Также он пригласил Уильяма Руто совершить визит в Казахстан в следующем году и принять участие в предстоящем Международном форуме Астана.

В ходе переговоров с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом президент Казахстана подчеркнул возможность расширения двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства. Для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу межправительственной комиссии и создать Деловой совет Казахстана и Монголии, считает Токаев.

Также глава государства провел переговоры с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой, обсудив наращивание всесторонних связей, в том числе в сферах инвестиций, управления водными ресурсами, туризма и др., а также внимание было уделено вопросам укрепления взаимодействия в сфере цифровизации. Токаев сообщил, что поскольку Португалия «имеет богатый опыт в IT-сфере», то, с учетом перспективности этой отрасли, он направит в Лиссабон специальную делегацию для изучения возможности реализации совместных проектов.

Программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк завершилась встречей с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем. В ходе встречи Токаев обозначил перспективные направления экономического сотрудничества в области добычи редкоземельных металлов, развития атомной энергетики. В свою очередь Президент Кореи Юн Сок Ёль отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном, корейские компании выражают особый интерес к расширению существующих и реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике.