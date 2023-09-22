Акимат закупает дома для жителей подтопленных сел в области Жетысу

Пострадавшие от проливных дождей в августе жители сел Ескельдинского района области Жетысу заселяются в купленные акиматом дома. Как сообщила пресс-служба акимата региона, сейчас идет заселение в семь домов, по остальным продолжается процесс выкупа.

«На сегодняшний день акиматом района произведен выкуп семи домов, идет этап заселения, по оставшимся 15 домам ведутся процедуры выкупа. Также осуществляются выплаты домовладельцам 83 домов, которые подлежат восстановлению. По состоянию на 21 сентября для проведения восстановительных работ домовладельцам 76 домов выплачено 173,1 млн тенге», - сообщили в районном акимате.

Всего в сельских населенных пунктах района определены пострадавшими 105 домов, из них в селе Абай – 11, в селе Ешкиольмес – 28, в селе Карабулак – 66. Сносу подлежат 22 дома, текущему и капитальному ремонту – 83 дома.

По итогам экспертного заключения и сметных расчетов из бюджета выделено 403,5 млн тенге на возмещение ущерба, в том числе на выкуп 22 домов выделено 216,8 млн тенге, на текущий и капитальный ремонт 83 домов – 186,7 млн тенге.

Кроме того, по данным акимата, до конца сентября планируется завершить работы по среднему ремонту семи улиц. На четырех улицах работы завершены в селах Ешкиольмес, Карабулак, Бактыбай, продолжаются на оставшихся трех улицах в трех селах – Ешкиольмес, Каратальск, Карабулак.

Напомним, 12 августа из-за проливного дождя в области Жетысу затопило несколько населенных пунктов, в поселке Акын Сара под водой оказался автомобильный мост, также была затоплена и дорога Талдыкорган – Уштобе. В поселке Ешкиолмес проводилась эвакуация жителей, чьи дома были сильно затоплены. Изначально сообщалось, что после подтоплений в результате сильных осадков пострадали 89 жилых домов, из них 22 признаны аварийными, 67 – подлежат ремонту.