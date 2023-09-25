Руководители частных автопарков в Алматы заявили о неготовности автобусов к зиме

Руководители частных автопарков в Алматы заявили о неготовности сотни автобусов к зимней перевозке из-за убытков и нехватки субсидий за последние пять месяцев. В апреле дизельное топливо подорожало на 65 тенге, после чего перевозчики понесли убытки, и их ежемесячные расходы составляют 800 млн тенге, сообщает «31 канал».

«Мы ещё не успели отремонтировать автобусы. Нужно заменить шины, приобрести антифриз, зимнее дизельное топливо. Кроме того, все автобусы должны пройти диагностический ремонт. Потому что двери новых автобусов открываются с помощью воздуха, от этого зависит и тормоза. То есть техсистемы должны быть очищены, чтобы не было аварийных ситуаций», - пояснил председатель ассоциации пассажирских перевозок города Алматы Бекжан Тыныштыкбай.

Сообщается, что из-за финансовых трудностей перевозчикам приходится тратить субсидии, предоставленные акиматом, на погашение долгов и зарплаты водителей. Ассоциация пассажирского транспорта написала письмо в акимат с просьбой пересмотреть тарифы. Они считают, что повышение тарифа и увеличение субсидий поможет решить проблему. В противном случае, по расчету автопарков, около 30% автобус из 1 200 не выйдут на линии с наступление холодов.

Замначальник управления городской мобильности Канат Байконыров считает жалобу руководителей автопарка необоснованной. По его словам, в этом году выделили 71,6 млрд тенге, из них 66 млрд тенге предоставили в виде субсидий, то есть на покрытие расходов, и 20% этих средств предназначены на непредвиденные расходы. Но по поводу повышения тарифов в акимате создали специальную комиссию.