В своих произведениях он наделяет голосом тех, кто обычно лишен права говорить
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский писатель Юн Фоссе
фото с сайта bbc.com

Нобелевскую премию по литературе получил норвежский писатель и драматург Юн Фоссе, сообщает Русская служба ВВС.

Как пояснил Нобелевский комитет, в своих произведениях он наделяет голосом тех, кто обычно лишен права говорить.

Среди фаворитов этого года снова назывался Харуки Мураками. Также в списке потенциальных лауреатов были Салман Рушди, Маргарет Этвуд и Цань Сюэ, издающаяся под псевдонимом Дэн Сяохуа.

Юн Фоссе родился в 1959 году. Дебютировал в 1983 году романом «Красное, чёрное», как драматический писатель — в 1994 году пьесой «И мы никогда не расстанемся». Автор нескольких стихотворных сборников, книг для детей. Фоссе пишет на так называемом новом норвежском, который используют только около 10% населения. Его произведения переведены больше чем на 40 языков, количество постановок его пьес превысило больше 1 тыс.

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