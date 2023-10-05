Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский писатель Юн Фоссе

В своих произведениях он наделяет голосом тех, кто обычно лишен права говорить
Нобелевскую премию по литературе получил норвежский писатель и драматург Юн Фоссе, сообщает Русская служба ВВС.
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