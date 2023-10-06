«Алтыналмас» продолжит добычу золота в Бестобе

Первый вице-премьер Роман Скляр посетил поселок Бестобе в Акмолинской области и сообщил, что правительство поручило компании «Алтыналмас» возобновить работу рудника по добыче золота. Несколько месяцев назад компания о бъявила об уходе из поселка , сокращении персонала и поиске нового инвестора.

Скляр сообщил, что в настоящее время проводится откачка воды из затопленной шахты Бестобинской обогатительной фабрики. Она началась 21 августа и по пессимистичным прогнозам должна занять год.

Из шахты откачано 225 тыс. кубометров воды. Ориентировочно в ней остается еще 1,3 млн. кубометров воды. В работах по откачке задействовано 417 человек.

«Главная задача – откачать воду. Компания получила указание, которое мы давали ранее – возобновить работу шахты. Вот сейчас 417 человек на работе. Примерно 1500 человек, которые работали, будут приняты назад. Люди, которых сократили, которым выплатили 4 оклада, имеют право вернуться на завод – вот я к вам приехал, я лично это проконтролирую. Пока откачивают воду, вы можете пойти работать на «Алтыналмас» или на «Казахмыс», - сказал Скляр собравшимся жителям, которые продолжали настаивать на том, чтобы «Алтыналмас» ушел из поселка и вместо него пришел новый инвестор.

«Компания и акционеры были готовы уйти. Но вы думаете, кто-то хочет сюда прийти? Других компаний нет. Вы заблуждаетесь, что кто-то хочет прийти в проблемный рудник, в котором шахты затоплены. Вот эти разговоры – давайте мы другого инвестора найдем, это всё несерьезно, согласитесь. Существуют законы, этот инвестор обязан проводить там работы. Если шахта нерентабельная, он ее закрывает, он обязан провести все мероприятия, чтобы возместить экологический ущерб. Хороший он или плохой, будем его корректировать. Социальные обязательства, налоги, рабочие места, достойная заработная плата – это находится на контроле», - заявил первый вице-премьер.

На вопрос активиста Николая Катчиева о том, что компания собиралась добывать золото открытым, а не шахтовым методом, Скляр ответил, что министерство промышленности и строительства запретило открытый метод добычи, так как населенный пункт находится в 300 метрах.

По поводу того, что жители поселка требовали закрыть новую фабрику, которая стала источником пыления, Скляр ответил следующее: «Новая фабрика была введена в работу в соответствии с законодательством. Есть специалисты, которые несут за это ответственность. Если будет пыление в сторону аула, они будут это исправлять».

Кроме того, он сказал жителям, что «в этой ситуации виноват не только инвестор, 1932 адмштрафа здесь только выдано людям, которые занимались черными старательством. Правительство, акимат, правоохранительные органы ситуацию выправят, люди вернутся на работу, но черных старателей здесь не будет. Вашу руду в Шымкенте находят, три человека у вас тут погибли».

В конце прошлого года компания «Алтыналмас» заявила об уходе из Бестобе. В течение трех лет — с 2019 года «Алтыналмас» поглощал компанию «Казахалтын», у которой были предприятия по добыче золота.

В Бестобе у компании был план по переходу на механизированный крупнотоннажный метод добычи, против которого выступили жители поселка. Проблемы начались еще в 2020 году, когда жители стали жаловаться на пыление, экологические проблемы и на то, что фабрика стоит на розе ветров. В 2022 году прошло судебное разбирательство в отношении двух активистов из Бестобе Николая Катчиева и Александры Назаренко. Их обвиняли в разжигании розни, в итоге эта статья была переквалифицирована на распространение заведомо ложной информации.

В АО «АК Алтыналмас» Власти сообщили, что с июля 2021 до января 2023 года компания выплачивала среднюю заработную плату, не взирая на простой.