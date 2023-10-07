Токаев принял участие в запуске транзита российского газа в Узбекистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу принял участие в церемонии запуска транзита российского газа в Узбекистан, которая состоялась в Москве, сообщила Акорда.

Токаев назвал запуск «историческим событием», которое «открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений между странами, поднимая на качественно новый уровень стратегическое сотрудничество и взаимодействие в области энергетики Казахстана, России и Узбекистана».

«Через территорию Казахстана проходят более 20 тысяч километров магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 миллиардов кубических метров. Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа», – сказал президент Казахстана.

«Проект обеспечит диверсификацию российских экспортных поставок газа, будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана и позволит удовлетворить растущие потребности Узбекистана в природном газе в объеме до 3 миллиардов кубометров в год. Он также придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан», – сказал Токаев, добавив, что проекта играет роль в «укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии».

Ранее на этой неделе министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев утверждал, что запуск транзита газа из России в Узбекистан по территории Казахстана отложен с начала на конец октября.

Церемония запуска в Москве прошла в день рождения российского президента Владимира Путина – 7 октября ему исполнился 71 год. На фоне изоляции России после начала ею полномасштабного вторжения в Украину лидеры Центральной Азии остаются одними из немногих мировых политиков, регулярно посещающих Россию.