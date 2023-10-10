Казахстанские спасатели вылетели в Афганистан

Группа из 45 казахстанских спасателей МЧС вылетела в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным МЧС, в группу вошли также кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф.

«Ряд спасателей и медиков принимал участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции в текущем году», - отметили в ведомстве.