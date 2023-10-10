Казахстанские спасатели вылетели в Афганистан

Некоторые из них принимали участие в спасательной операции в Турции
Группа из 45 казахстанских спасателей МЧС вылетела в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.
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