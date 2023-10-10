Некоторые из них принимали участие в спасательной операции в Турции
Казахстанские спасатели вылетели в Афганистан
фото мчс

Группа из 45 казахстанских спасателей МЧС вылетела в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным МЧС, в группу вошли также кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф.

«Ряд спасателей и медиков принимал участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции в текущем году», - отметили в ведомстве.

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