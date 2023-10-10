Казахскую академию транспорта и коммуникаций вернут в собственность КТЖ по решению суда

Нацкомпания «Қазақстан темір жолы» выиграла суд по возврату активов АО «Казахская Академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева» в свою собственность, сообщает «Казинформ» .

По данным пресс-службы нацкомпании, суд подтвердил законность требований КТЖ по возврату акций КазАТК.

В 2018 году 100% пакет акций КазАТК был выкуплен ТОО «Alimax Group» (Alimax). В соответствии с договором купли-продажи компания не имела права перепродавать акции или передавать их в управление в течение пяти лет. Однако условия сделки были нарушены: собственник провел реорганизацию вуза и передал 100% акций КазАТК новому юрлицу. Это послужило основанием для обращения в суд. Суды первой и второй инстанции вынесли решение в пользу КТЖ.

В 2020 году комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки министерства образования и науки Казахстана принял решение лишить Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева генеральной лицензии. Как поясняли в министерстве, в течение года в академии проводились плановые и внеплановые проверки, в ходе которых были выявлены грубые нарушения законодательства в сфере образования. В частности, учебный процесс не был обеспечен качественным профессорско-преподавательским составом, базами производственной практики, необходимой учебной, учебно-методической и научной литературой; по данным рейтинга НПП РК «Атамекен», почти 60% образовательных программ академии не соответствуют ожиданиям работодателей, что сказывается на трудоустройстве выпускников.

Кроме этого, в МОН обратились иностранные студенты, которые произвели оплату, но фактически не обучались в вузе. Материалы были переданы в соответствующие правоохранительные органы.

Однако с 2021 года учебное заведение стало работать как Академия логистики и транспорта.