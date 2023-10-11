Коляски для людей с особыми потребностями будут менять чаще, обещают в Минтруда

Сейчас их официальный срок службы доходит до семи лет
Тамара Вааль, Астана, Власть
Министерство труда и социальной защиты населения согласно, что в Казахстане установлен слишком большой срок эксплуатации колясок для людей с особыми потребностями. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос по его сокращению до четырех лет для домашних колясок и до пяти лет - для прогулочных, сообщила в среду в ходе пленарного заседания мажилиса глава ведомства Светлана Жакупова. А в пилотном режиме, по ее словам, в шести регионах запускается проект по техническому сопровождению, то есть, бесплатному ремонту колясок в случае их поломки.
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