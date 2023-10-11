Коляски для людей с особыми потребностями будут менять чаще, обещают в Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения согласно, что в Казахстане установлен слишком большой срок эксплуатации колясок для людей с особыми потребностями. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос по его сокращению до четырех лет для домашних колясок и до пяти лет - для прогулочных, сообщила в среду в ходе пленарного заседания мажилиса глава ведомства Светлана Жакупова. А в пилотном режиме, по ее словам, в шести регионах запускается проект по техническому сопровождению, то есть, бесплатному ремонту колясок в случае их поломки.

«В регионах поднимаются много вопросов о пересмотре сроков службы технических средств для людей с особыми потребностями. В частности, речь идёт о креслах-колясках. По представлению министерства, домашнее кресло должно служить не менее семи лет, а прогулочное – четыре года. К сожалению, с учётом качества выдаваемых сегодня колясок, их хватает на два-три года», - сказал депутат мажилиса Ерлан Абдиев.

Он напомнил, что с ноября 2022 года в Казахстане ведется работа по актуализации классификаторов технических средств реабилитации в части улучшения характеристик кресел-колясок и пересмотра сроков их эксплуатации. Однако за год нет никакого результата. D этой связи депутат предложил закрыть эту тему и снизить срок эксплуатации колясок с семи до четырех лет.

«Мы подготовили расчёты. Мы уменьшили сроки эксплуатации колясок на один год…. Все виды мы уменьшаем до трёх лет, а свыше семи лет для детей с инвалидностью для дома – четыре года, прогулочные – до пяти лет. Касательно взрослых колясок, мы снижаем срок до пяти лет», - сказала в свою очередь глава Минтруда Светлана Жакупова.

По ее словам, для решения этого вопроса необходимо 1 млрд 552 млн тенге в 2024 году и при уточные бюджета Минтруда намерено запросить эти средства.

Кроме того, совместно с фондом «Казахстан Халкына» в шести регионах запущен пилотный проект по техническому сопровождению колясок. Как уточнила Жакупова, он предусматривает ремонт либо замену колясок, которые выходят из строя.