Токаев предложил странам СНГ разработать концепцию сопряжения главных транспортных артерий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Бишкек, принял участие в заседании совета глав государств – участников СНГ. В своем выступлении он призвал участников встречи продолжать активное взаимодействие в формате Содружества для преодоления возникающих вызовов, поиска новых сфер для усиления продуктивного сотрудничества.

Отмечая нарастающие геополитические противоречия, Токаев указал на усиление волатильности в мировой экономике и подчеркнул, что «Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств». Высказавшись о нынешней ситуации на Ближнем Востоке, он заявил, что «Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем».

«Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать», – заявил презилент.

Он подчеркнул, что Казахстан выступает за установление принципа справедливости в международных отношениях, за их демократизацию с учетом законных и суверенных прав всех членов международного сообщества.

Вместе с тем Токаев призвал участников встречи продолжать активное взаимодействие в формате СНГ для преодоления возникающих вызовов, поиска новых сфер для усиления продуктивного сотрудничества. Ключевой задачей здесь, по его мнению, остается развитие тесных торгово-экономических связей.

«Рынки стран Содружества традиционно являются приоритетными для нас. По итогам прошлого года на государства СНГ приходится более четверти внешнеторгового оборота Казахстана. Эта позитивная динамика сохраняется и в этом году. Торговый оборот Казахстана вырос за 7 месяцев на 4,5% и составил 20,5 млрд долларов. Нам необходимо в полной мере использовать имеющиеся возможности для дальнейшего укрепления торговых связей», – сказал он.

По его мнению, особое внимание следует уделить устранению торговых барьеров, созданию благоприятных тарифных условий и упрощению административных процедур.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на важность развития транспортных коридоров на пространстве Содружества. Он призвал «воспользоваться уникальными географическими преимуществами и связать глобальные рынки, превратив регион в крупнейший транспортно-логистический хаб».

«В условиях формирования новой экономической географии мира и роста торговых потоков это направление обретает стратегическую значимость», - подчеркнул он.

Токаев предложил разработать концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств – участников СНГ. По его мнению, этот документ станет новым транзитно-логистическим кодом евразийского пространства с учетом интересов стран Содружества.

Еще одним приоритетом он видит обеспечение продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что странам СНГ «следует активнее наращивать взаимодействие в развитии более продуктивного и экологичного сельского хозяйства».

«Необходимо создавать благоприятные условия для обмена передовым опытом, налаживания производственно-сбытовых цепочек, упрощения фитосанитарных и ветеринарных требований», – считает президент Казахстана.

Между тем, по ее словам, серьезные риски для устойчивого прогресса стран несет глобальное изменение климата. Он заявил, что «в условиях ухудшения экологии, ползучего опустынивания, истощения водных ресурсов на территории многих государств СНГ эта проблема не должна отходить на второй план». Токаев напомнил, что уже сейчас страны Центральной Азии испытывают серьезные проблемы, вызванные повышением средней температуры на Земле.

Глава государства отметил, что без консолидации совместных усилий преодолеть последствия экологических катаклизмов на евразийском пространстве невозможно. Он считает исключительно важным наращивать конструктивное взаимодействие по этому направлению в рамках СНГ.

Особое внимание президент уделил вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. Токаев подчеркнул особую роль русского языка в многогранном сотрудничестве между странами СНГ, но при этом заявил, что «принимаемые меры по продвижению русского языка на пространстве СНГ и в более широком международном масштабе вовсе не исключают тенденцию усиления национальной идентичности наших стран».

«Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка», – сказал Токаев.

Говоря о волонтерских объединениях Содружества, президент предложил учредить ежегодный Форум волонтеров стран МНГ и придать ему статус постоянной площадки.