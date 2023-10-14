Россия значительно нарастила импорт из соседних стран, а они – из Евросоюза

Соседние с Россией страны значительно нарастили импорт из Европейского союза и экспорт в Россию. Вероятно, таким образом, Россия получает доступ к санкционным товарам, прямые поставки которых ей недоступны, пишет издание The Bell, проанализировав статданные нескольких стран и Евросоюза.

За январь-июнь 2023 года Россия год к году увеличила импорт из соседних стран как минимум на $5,2 млрд, или на 37%, показали расчеты издания. Рост импорта произошел параллельно с увеличением европейского экспорта в соседние с Россией страны: за полгода 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022-го он вырос на $16,8 млрд, или на 22%.

За весь 2022 экспорт всех товаров из Евросоюза в Турцию, страны Центральной Азии и Кавказа вырос на 24% по сравнению с годом ранее (с $99,1 млрд до $130 млрд), а за шесть месяцев 2023 года он составил $75,8 млрд, что на 22% больше, чем за тот же период прошлого года.

Так, экспорт из Евросоюза в Казахстан до начала полномасштабного вторжения России в Украину колебался в районе $500 млн. в месяц, после начала войны этот показатель вырастал до $1,2-1,5 млрд.

В Кыргызстане ежемесячный показатель импорта из Евросоюза вырос с $20-30 млн. до $250-300 млн.

В целом экспорт из Казахстана, Грузии, Армении, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Турции в Россию в 2021 году составил $17,4 млрд. Через год он вырос на 33%, до $25,8 млрд.

При этом за 2022 год соседние с Россией страны существенно нарастили европейский импорт определенной группы товаров, говорится в отчетах Евростата. Среди них: телекоммуникационное оборудование, микроэлектроника, электрооборудование, транспортная техника, электронное оборудование для обработки данных (компьютеры, серверы, жесткие диски, смартфоны, компьютерная периферия). Казахстан нарастил такой импорт на 18-127%.

Тот факт, что соседние с Россией страны увеличили европейский импорт товаров, попавших под санкции, и аналогичные им, может говорить о том, что так Москва обходит ограничения со стороны ЕС, писали в февральском докладе экономисты Европейского банка реконструкции и развития, изучившие экспортные потоки из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Грузии. Но даже то, что Россия поставляет из этих стран, лишь на 5% покрывает потерю санкционных товаров, указывали авторы.