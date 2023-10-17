Китай и Казахстан будут помогать друг другу вне зависимости от международной ситуации, заявил глава КНР

Токаев отметил на встрече, что Казахстан «с большим воодушевлением следит за бурным прогрессом Китая, который «уверенно приближается к достижению высокой цели – стать передовой мировой державой». А казахско-китайские отношения имеют положительную динамику развития.

«Мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Успешно развивается торговля между нашими государствами. Рост значительный. Продолжается реализация 52 совместных проектов с объемом инвестиций в 21 млрд долларов. 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае, что откроет большие перспективы для этой сферы. Создаются благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обмена. Считаю, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень», - констатировал президент Казахстана.

Он пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Глава КНР в свою очередь отметил важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

«Здоровые, стабильные и динамичные китайско-казахские отношения способны укрепить доверие между двумя странами и решительно содействовать поддержанию мира и стабильности. Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай и Казахстан будут придерживаться своих первоначальных устремлений и помогать друг другу», - заверил он.

Лидер Китая добавил, что «за годы дружбы» Казахстан и КНР выстроили «вечное всестороннее стратегическое партнерство».

Си Цзиньпинтакже подчеркнул, что Китай полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, в атомной промышленности, машиностроении и туризме, электронной коммерции и высоких технологиях. Также подчеркнута важность реализации совместных инвестиционных проектов и создания условий для взаимного культурного обогащения.

По завершении переговоров Токаева и Цзиньпина членами делегаций двух стран был подписан ряд документов: соглашение между правительствами по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа; меморандум о взаимопонимании между Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР по обмену и сотрудничеству в области экономического развития; меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Казахстана и Госкомитетом по развитию и реформам КНР по совместному развитию сотрудничества по проекту строительства железной дороги Тачэн – Аягоз; протокол между министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и главным таможенным управлением КНР о фитосанитарных требованиях при экспорте рапса из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику.