Sinopec построит на базе Атырауского НПЗ промышленный комплекс

В рамках официального визита в КНР президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями ряда китайских компаний и обсудил с ними сотрудничество, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, президент провел встречу с председателем совета директоров компании Sinopec Ма Юншэном. С ним он обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в нефтегазохимической сфере и энергетике. Токаев отметил, что ярким примером устойчивого сотрудничества Казахстана с Sinopec является вхождение компании в качестве полноправного партнера в проект по производству полиэтилена. Общая сумма проекта составит $7,7 млрд. По словам президента, Казахстан заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с компанией.

В свою очередь Ма Юншэн проинформировал о намерении начать строительство завода во втором полугодии 2024 года и рассказал о планах по реализации еще одного стратегического проекта – строительства комплекса по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата на базе Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в области геологического изучения недр и недропользования, в том числе применение новейших технологий в этой отрасли.

Также Токаев провел встречу с председателем правления YTO Express Co., Ltd., обсудив с ним перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах электронной коммерции, транспорта и логистики. Йу Хуэй Дзяо проинформировал о планах открыть центральноазиатский головной офис в Казахстане и выйти на наш рынок. Эти договоренности будут закреплены в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между АО «Казпочта» и YTO Express Group.

Кроме того, один из крупнейших логистических операторов экспресс-доставки в КНР намерен построить в ряде регионов Казахстана высокотехнологичные мультимодальные центры класса А. Подобная инфраструктура обеспечит оперативную обработку товаров с выходом на страны ЕС, ЕАЭС и Центральной Азии. А внедрение интеллектуальных IT-решений позволит полностью автоматизировать логистические процессы и обеспечить таможенное сопровождение поставок.

На встрече с председателе правления CITIC Group Чжу Хэсинем глава государства обсудил вопросы укрепления партнерских взаимоотношений в таких ключевых отраслях, как энергетика, нефтехимическая промышленность, а также перспективы сотрудничества в сфере инвестиций и агропромышленного комплекса.

Токаев напомнил, что в мае компанией CITIC Construction с казахстанскими партнерами были подписаны пять документов по реализации проектов с общим объемом инвестиций в $2 млрд. Одним из ключевых проектов является расширение производственной мощности Актауского битумного завода Caspi Bitum по переработке нефти до 1,5 млн тонн в год. Между «КазМунайГаз» и CITIC group уже подписано соответствующее соглашение. Президент Казахстана надеется, что «реализация проекта будет осуществлена качественно и в короткие сроки».

Также глава государства встретился с председателем правления и исполнительным директором CRRC Corporation Limited Сунь Юнцаем, который сообщил, что что в рамках форума «Один пояс – один путь» будет подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и CRRC на сумму $1,3 млрд. Документ предусматривает приобретение 200 маневровых и магистральных тепловозов, создание инжинирингового и сервисных центров обслуживания в Казахстане.

Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в глубокой локализации производства локомотивов с применением передовых технологий и созданием сервисных центров обслуживания железнодорожной техники. Глава государства поддержал планы компании по инвестированию транспортно-логистический хаб $200 млн.