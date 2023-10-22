Премьер против наделения парламента правом проведения расследований

Премьер-министр Алихан Смаилов выступил против введения механизма проведения парламентских расследований, который разработала и предложила группа депутатов мажилиса. В своем ответе на депутатский запрос с таким предложением глава правительства указал, что считает парламентские расследования выходом за рамки компетенций представительного органа власти.

«Анализ правовых основ деятельности Парламента показывает, что полномочия Парламента по осуществлению расследования закреплены в статье 47 Конституции – в отношении Президента Республики за совершение им государственной измены. Кроме того, Конституцией не предусматривается наделение Парламента правом осуществления парламентских расследований в иных случаях», - написал Смаилов.

Премьер считает, что у парламента достаточно механизмов парламентского контроля уже сейчас.

Этот механизм в том числе предусматривает избрание и освобождение от должностей, дачу согласия на назначение на должности, лишение неприкосновенности должностных лиц, решение вопроса о доверии правительству, заслушивание отчетов членов правительства по вопросам их деятельности, проведение парламентских слушаний, направление депутатских запросов.

«Таким образом, основу института парламентского контроля составляет комплекс норм, предусмотренный Конституцией, Конституционным законом «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», а также регламентом Парламента и иными нормативными правовыми актами», - указал глава правительства.

«Полномочия Парламента по осуществлению парламентских расследований, предлагаемые в инициируемом проекте Закона, выходят за рамки компетенции законодательного органа, установленной Конституцией», - отмечается в ответе Смаилова.

Обращение к премьер-министру с предложением ввести механизм парламентских расследований подписали девять депутатов мажилиса, его инициатором был лидер партии «Ак жол» Азат Перуашев.