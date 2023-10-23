Ход расследования дела взят на контроль начальником областной полиции
В Алматинской области задержан подозреваемый в изнасиловании ребенка
фото Жанары Каримовой

В Алматинской области задержан подозреваемый в изнасиловании 10-летней девочки, сообщает «Казинформ».

«17 октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии и следственных действий по подозрению в совершении данного уголовного правонарушения был установлен и задержан гражданин К. 1963 года рождения. Подозреваемый был задержан и водворен в ИВС», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 121 Уголовного кодекса – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении девочки 2013 года рождения, зарегистрировано в отделении полиции Жамбылской района 17 октября. Материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения подозреваемому, а ход расследования дела взят на контроль начальником департамента полиции Алматинской области.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Согласованы названия новых районов в восточных регионах Казахстана
Новости
Задержан бывший министр юстиции – антикор
Новости
Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы отключены от горячей воды и отопления
Новости
На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,9
Новости
Боранбаев выходит на свободу
Новости
В Минэкологии решили отстреливать сайгаков