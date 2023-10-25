Центр Алматы наводнен силовиками в преддверии объявленной акции протеста

В Алматы в преддверии объявленной акции протеста оппозиции на центральных площадях и в районе парка культуры и отдыха – большое скопление силовиков, а также спецтехники, включая автозаки, передают корреспонденты Власти.

Проход и проезд по улице Гоголя открыт, однако у некоторых пешеходов полицейские проверяют документы.

Интернет в районе парка культуры и отдыха работает с перебоями, у некоторых операторов связь отсутствует полностью. Закрыта также часть кафе в районе парка. При этом магазины и аптеки работают.

В Астане в районе набережной также видна спецтехника, сообщает корреспондент Власти.

Акции протеста в День Республики были объявлены движением ДВК, признанным казахстанским судом экстремистским. Десятки политических и гражданских активистов в преддверии акций были задержаны и отправлены под административный арест за участие в предыдущих акциях.

При этом в соцсетях и мессенджерах в течение недели распространялись многочисленные устрашающие сообщения о будущих акциях с призывами не участвовать в них, а в некоторых случаях – даже не покидать дома в этот день. Такие же сообщения получили студенты нескольких вузов.

В этот день тем не менее акиматы анонсировали многочисленные праздничные мероприятия и ярмарки, которые должны проходить в центральных частях городов.