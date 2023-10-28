Еще 18 человек госпитализированы
  • 965
В результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области погибли 11 человек
Фото VoxPopuli.kz

При пожаре на шахте имени Костенко компании «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области 11 человек погибли, еще 18 пострадали, сообщил акимат региона утром в субботу.

«На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтёров», - говорится в сообщении. Акимат не уточняет, сколько шахтеров в настоящее время остаются в шахте, сообщая только, что на месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и 3 психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.

Аким области Ермаганбет Булекбаев выразил соболезнования родным и близким погибших шахтёров. «Мы будем с вами рядом и поддержим вас в эти тяжёлые дни», - цитирует его пресс-служба.

Это вторая крупная авария на шахтах «АрселорМиттал Темиртау» за последние месяцы. Минувшим летом на шахте «Казахстанская» в результате аварии погибли пять горняков. Пожар на шахте тушат до сих пор.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Центр Алматы наводнен силовиками в преддверии объявленной акции протеста
Новости
Согласованы названия новых районов в восточных регионах Казахстана
Новости
Несколько человек задержаны в местах объявленной акции протеста оппозиции
Новости
Ограничено движение по дороге от Медеу до Шымбулака
Новости
Задержан бывший министр юстиции – антикор
Новости
Air Astana увеличила флот до 48 самолетов