В Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим горнякам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате аварии на шахте им. Костенко, и выразил соболезнования, сообщила Акорда.

Токаев объявил 29 октября Днем общенационального траура.

«Президент подчеркнул, что будет выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших», - говорится в сообщении.

К этому моменту известно о 21 погибшем в результате аварии на шахте им. Костенко, поиски еще 23 горняков продолжаются.

Первоочередной задачей во время встречи с семьями погибших и пострадавших Токаев назвал спасение остающихся в шахте горняков.

«Первое – спасательные работы. Второе – нам нужно определить точное количество пострадавших и нуждающихся в лечении. Третье – в связи с такой катастрофой мы окажем материальную помощь всем пострадавшим семьям. Если понадобится, создадим специальный фонд, я буду сам этим заниматься», – сказал он.

Токаев также сообщил, что «сейчас рассматриваются новые подходы по выходу на пенсию шахтеров», сообщила Акорда, не приводя деталей.