В беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек

В аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибывшего рейса из Тель-Авива. Толпа ворвалась в здание терминала и на летное поле в поисках «беженцев из Израиля», сообщает Русская служба ВВС . В результате беспорядков пострадали более 20 человек.

В воскресенье днем в дагестанских каналах в Telegram появились сообщения о том, что на рейсе из Тель-Авива якобы должны прилететь беженцы. Вскоре после этого в аэропорту Махачкалы стали собираться местные жители, некоторые из них пришли с флагами Палестины. Изначально протестующие начали требовать документы у людей, выходящих из здания аэропорта, а после толпа ворвалась в здание в поисках израильтян, а также штурмовали самолет. В беспорядках участвовали несколько сотен человек. 10 пострадавших были доставлены в больницу, в том числе двое – в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть как гражданские лица, так полицейские.

Аэропорт был «освобожден» от протестующих только к 22:20 по московскому времени, после чего его закрыли на вылет и прилет самолетов до 6 ноября.

Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках.