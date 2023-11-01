Жертвами авиаудара Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа стали более 50 человек

В результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа погибли более 50 человек и еще около 150 получили ранения, сообщает телеканал Al Jazeera .

«Более 50 человек погибли», - сообщил телеканалу директор больницы Атеф аль-Кахут.

По его словам, точное число пострадавших пока неизвестно, но палестинские власти говорят о порядка 150 раненых.

«Более 50 жертв, около 150 раненых и десятки под завалами», - говорится в заявлении министерства здравоохранения Газы.

Спасатели пытаются найти выживших под рухнувшими зданиями.

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на заявление армии обороны Израиля, что в результате авиаудара погиб и командир ХАМАС Ибрагим Биари. представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус отметил, что «он сыграл решающую роль в планировании и осуществлении нападения на Израиль 7 октября из северо-восточной части сектора Газа». По словам Конрикуса, десятки боевиков ХАМАСа находились в том же подземном туннельном комплексе, что и Биари, и также были убиты, когда он обрушился в результате нападения.

Всего с начала боевых действий погибло в секторе Газа 8 525 человек, в том числе более 3 500 детей.

Израиль начал нападение после того, как ХАМАС совершил атаку на юг страны, тогда погибло по меньшей мере 1 400 человек, большинство из которых были гражданскими лицами. Израиль также ввел полную блокаду Газы, жестко ограничив доступ к воде, электричеству, продовольствию и топливу для более чем 2,3 млн жителей. По данным ООН, более половины населения сектора Газа было вынуждено покинуть свои дома в результате боевых действий. В последние дни Израиль расширил свои наземные операции в секторе Газа.