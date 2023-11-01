Новый инвестор должен вложить в предприятие «АрселорМиттал Темиртау» $3 млрд, сообщил премьер-министр

Правительство Казахстана ищет отечественного инвестора, готового вложить $3 млрд в предприятие, пока еще принадлежащее компании «АрселорМиттал Темиртау». Правительство планирует, что эта сумма будет вкладываться в течение трех лет, заявил во время брифинга в мажилисе премьер-министр Алихан Смаилов.

«Планов государства по тому, чтобы быть собственником, вкладывать бюджетные деньги, у нас нет. У нас план: мы должны привлечь частного инвестора, и он должен вложить минимум $3 млрд в ближайшие 3 года. <...> Без таких инвестиций предприятие не сможет дальше развиваться в нормальном виде», – отметил Смаилов.

По его словам, государство отдаст предпочтение казахстанскому инвестору. Как минимум $1,3 млрд он должен будет вложить сразу, потому что ситуация на предприятии требует «незамедлительного решения вопросов промышленной безопасности, безопасности труда, модернизации всего оборудования и расширения производства».

По мнению Смаилова, предприятие работает, генерирует доходы, поэтому новый инвестор сможет покрывать необходимые расходы и отвечать по долговым обязательствам.

Премьер также уточнил, что «все обязательства перед своими работниками предприятие будет выполнять за счет собственных средств».